Capodanno Stasera in tv: sfida tra Liorni e Panicucci, musica, intrattenimento e film per tutti i gusti

Il palinsesto televisivo per la notte di Capodanno propone un ricco ventaglio di opzioni per chi sceglie di trascorrere il 31 dicembre a casa. Rai 1 e Canale 5 confermano i tradizionali show in diretta, con eventi imperdibili per accogliere il nuovo anno.

Su Rai 1, Marco Liorni conduce L'anno che verrà, in diretta dal lungomare di Reggio Calabria a partire dalle 21. Uno spettacolo che combina musica, comicità e intrattenimento, con una lineup di ospiti che include i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, e molti altri. La serata offrirà anche un omaggio speciale a Mino Reitano, accompagnato da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

Su Canale 5, Federica Panicucci presenta Capodanno in musica dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, affiancata da Fabio Rovazzi. Il concerto, al via dopo il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, vede la partecipazione di artisti come Gigi D’Alessio, Paola e Chiara, Baby K, Umberto Tozzi, Orietta Berti e tanti altri, con un focus sui giovani talenti della scuola di “Amici”.

Gli amanti dei Queen troveranno sul Nove un appuntamento speciale con Tutti cantano i Queen, che include i concerti Queen Live at Wembley Stadium 1986 e il Freddie Mercury Tribute Concert 1992, arricchiti da testi in sovrimpressione per un’esperienza karaoke unica.

I film non mancano per chi cerca altre proposte: su Rai 2 va in onda il classico Disney Gli Aristogatti alle 21:20, su Rai 3 la commedia Il piccolo diavolo con Roberto Benigni, e su Italia 1 il film d’azione Independence Day con Will Smith.

Previsioni Meteo da Capodanno all'Epifania: alta pressione e nebbie, ma temperature sopra la media - Le previsioni meteo da Capodanno all'Epifania indicano un predominio dell’anticiclone delle Azzorre. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, conferma condizioni di stabilità con alta pressione sull’Italia. Questo scenario comporta cielo sereno o poco nuvoloso in molte regioni, ma favorisce anche nebbie dense e ristagno di inquinanti in Pianura Padana e nelle valli del Centro.

Capodanno 2025: ecco i concerti e gli eventi musicali nelle piazze d’Italia - Il capodanno 2025 porterà musica ed emozioni nelle principali piazze italiane. Tra i protagonisti della notte di San Silvestro, il concertone al Circo Massimo di Roma, con Gabry Ponte, La Pfm, L’Orchestraccia, e tanti altri, inizierà alle 21:30 e sarà accompagnato da spettacolari fuochi d’artificio.

Putin esclude i leader occidentali dagli auguri di Capodanno per il terzo anno consecutivo - Per il terzo anno consecutivo, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di non inviare gli auguri di Capodanno al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ad altri leader di Paesi occidentali considerati ostili. Secondo quanto riferito dall'agenzia Tass, il Cremlino ha pubblicato l'elenco ufficiale dei destinatari dei telegrammi di auguri, da cui risultano esclusi i leader di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone e di altri Paesi con relazioni tese con la Russia.