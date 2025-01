Tony Effe devolve l'incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa per progetti educativi

Tony Effe ha devoluto l'incasso del suo concerto di Capodanno alla Croce Rossa Italiana per finanziare progetti educativi destinati ai giovani. L'evento, svoltosi il 31 dicembre al Palaeur di Roma, ha registrato il tutto esaurito, con l'organizzazione interamente curata dall'artista.

Il concerto è stato organizzato in seguito all'esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo, decisione presa dal Comune di Roma a causa di polemiche riguardanti i testi delle sue canzoni, ritenuti da alcuni misogini e violenti.

Durante la serata, Tony Effe ha condiviso il palco con numerosi ospiti speciali, tra cui colleghi e amici del panorama musicale, offrendo performance dal vivo che hanno entusiasmato il pubblico presente.

Il 2024 è stato un anno significativo per la carriera solista di Tony Effe. Il suo album "Icon" ha ottenuto un grande successo, così come il singolo estivo "Sesso e Samba" in collaborazione con Gaia, entrambi dominando le classifiche di streaming.

Guardando al futuro, Tony Effe parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo nel febbraio 2025, presentando il brano "Damme 'na mano" (Island Records).

