Capodanno 2025: ecco i concerti e gli eventi musicali nelle piazze d’Italia

Il capodanno 2025 porterà musica ed emozioni nelle principali piazze italiane. Tra i protagonisti della notte di San Silvestro, il concertone al Circo Massimo di Roma, con Gabry Ponte, La Pfm, L’Orchestraccia, e tanti altri, inizierà alle 21:30 e sarà accompagnato da spettacolari fuochi d’artificio. Tony Effe si esibirà al Palaeur dopo essere stato escluso dal programma originario.

A Reggio Calabria, Rai 1 trasmetterà "L’Anno che Verrà", condotto da Marco Liorni, con ospiti come Anna Oxa, Arisa, J-Ax, Romina Power, e molti altri. In Piazza Ruggero Settimo a Palermo, Biagio Antonacci celebrerà con lo spettacolo "Tutti a Palermo", accompagnato da Radio Italia.

A Catania, "Capodanno in Musica" su Canale 5 vedrà la conduzione di Federica Panicucci con Fabio Rovazzi e performance di artisti come Baby K, Marco Masini, Paola e Chiara, e Gigi D’Alessio. Genova offrirà tre giorni di eventi culminanti con Alessandra Amoroso e La Rappresentante di Lista in Piazza De Ferrari.

In piazza Castello a Torino, Morcheeba, Malika Ayane e Rose Villain si esibiranno in una serata che promette trip-hop, rap e pop. A Napoli, Loredana Bertè e James Senese celebreranno il nuovo anno, mentre Giorgia canterà a Salerno e Coez ad Avellino.

La Toscana non sarà da meno: Firenze ospiterà eventi in cinque piazze, tra cui Mr. Rain e Giovanni Caccamo in Piazza della Signoria. A Siena, l’Opera Dance Music si esibirà in Piazza del Campo. Pontedera sarà animata dal “Radio Stop Party” con Shade, Petit e Federica Carta.

In Sardegna, Stewart Copeland sarà il protagonista a Cagliari, con concerti anche a Nuoro, Sassari e Alghero. Infine, Pescara accoglierà i Subsonica per un evento gratuito nell’area della vecchia stazione ferroviaria.

L’Italia si prepara così a salutare il 2025 con musica e spettacoli per tutti i gusti.

