AC Milan: Paulo Fonseca esonerato dopo il pareggio con la Roma

AC Milan ha ufficialmente comunicato l'esonero di Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore della Prima Squadra maschile. La decisione segue il deludente pareggio per 1-1 contro la Roma, che ha lasciato i rossoneri all'ottavo posto in Serie A, a 14 punti dalla capolista Atalanta.

Nel comunicato, il club ha espresso gratitudine verso Fonseca per la sua professionalità, augurandogli il meglio per il futuro. La breve esperienza di Fonseca al Milan, durata sei mesi, è stata caratterizzata da risultati altalenanti e tensioni con giocatori chiave come Leão, Theo Hernández e Calabria.

Secondo fonti vicine al club, Sergio Conceição, ex allenatore del Porto, è il principale candidato per subentrare alla guida tecnica. Se l'accordo verrà formalizzato entro il 3 gennaio, il suo debutto potrebbe avvenire nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, dove potrebbe affrontare suo figlio Francisco, attualmente in prestito ai bianconeri. La dirigenza del Milan spera che questo cambio al vertice possa rilanciare le ambizioni stagionali della squadra, puntando a risalire la classifica e a competere per un posto in Champions League.

Milan-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - Il Milan ospita la Roma a San Siro per la 18ª giornata di Serie A, oggi, domenica 29 dicembre 2024, alle 20:45. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona, occupano l'ottavo posto in classifica con 26 punti e una partita da recuperare contro il Bologna.

Verona-Milan: probabili formazioni, orario e dove seguirla in tv - Dopo il deludente pareggio a reti inviolate contro il Genoa e le conseguenti contestazioni dei tifosi a San Siro, il Milan ha l'opportunità di riscattarsi affrontando l'Hellas Verona al Bentegodi. La partita, valida per la 17ª giornata di Serie A, è in programma oggi, venerdì 20 dicembre 2024, con inizio alle ore 20:45.

Narcotraffico a Milano: arrestato il capo ultrà del Milan Luca Lucci insieme ad altre 7 persone - Otto individui sono stati arrestati a Milano con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana. Tra gli arrestati figura Luca Lucci, noto capo ultrà della Curva Sud del Milan. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, sono scaturite dall'agguato subito da Enzo Anghinelli il 12 aprile 2019, quando fu colpito da quattro proiettili mentre era nella sua auto.