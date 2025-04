Milan: Tensioni nello spogliatoio dopo la sconfitta contro il Napoli

Il Milan attraversa un periodo difficile. La recente sconfitta per 2-1 contro il Napoli ha aggravato la crisi della squadra, ora al nono posto in Serie A con 47 punti. Oltre ai risultati negativi, emergono tensioni interne tra i giocatori.

Durante l'intervallo della partita al Stadio Diego Armando Maradona, il difensore inglese Kyle Walker ha rimproverato il compagno di squadra Joao Felix per il suo individualismo in campo, esortandolo a passare di più il pallone. Secondo fonti, Walker avrebbe detto: "Passa la palla, non siamo Messi".

Joao Felix, arrivato in prestito dal Chelsea nel mercato invernale, ha deluso le aspettative. Dopo un esordio promettente con un gol contro la Roma in Coppa Italia, non ha più segnato né fornito assist nelle successive dieci partite. Questo ha portato l'allenatore Sergio Conceiçao a relegarlo spesso in panchina.

Il clima teso nello spogliatoio riflette le difficoltà del Milan in questa stagione. La squadra ha subito tre sconfitte consecutive in campionato ed è stata eliminata dalla Champions League dal PSV. Inoltre, si trova a 17 punti di distanza dai rivali storici dell'Inter, attualmente in testa alla classifica.

Conceiçao ha dichiarato di essere disposto a dimettersi senza compenso se ciò potesse aiutare la squadra a ritrovare la strada del successo. Nel frattempo, i tifosi esprimono crescente insoddisfazione, aumentando la pressione sulla dirigenza per apportare cambiamenti significativi.

