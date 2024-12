Meteo, Anticiclone delle Azzorre: bel tempo fino a Capodanno ma rischio gelo dopo il 4 gennaio

Il dominio dell'anticiclone delle Azzorre regala all'Italia giornate di bel tempo con cieli sereni, poche piogge e temperature piacevoli. Secondo le previsioni meteo, questa stabilità durerà fino ai primi giorni dopo Capodanno, con condizioni ideali per celebrare la fine dell’anno. Tuttavia, un cambiamento significativo è previsto dopo il 4-5 gennaio, con l’arrivo di aria gelida.

Per oggi, 30 dicembre, e i giorni a venire, compreso il Capodanno e i primi giorni del 2025, il meteo sarà stabile. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma la presenza dell’alta pressione delle Azzorre, che garantisce bel tempo su gran parte d’Europa. Rare piogge sono possibili tra Liguria e Toscana, mentre la nebbia potrebbe intensificarsi sulla Pianura Padana. Le temperature rimarranno gradevoli di giorno, mentre saranno più fredde dove la nebbia persisterà.

La notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno saranno caratterizzati da tempo sereno. Dal 4-5 gennaio, però, i principali modelli meteorologici, tra cui il Centro Europeo di Bologna, prevedono che l’anticiclone si sposti verso il Circolo Polare Artico. Da qui, potrebbe spingere aria gelida verso l’Italia, portando un netto calo delle temperature, prima al Nord e successivamente al Centro-Sud.

L’aria fredda potrebbe scontrarsi con quella mite, generando un ciclone ricco di maltempo. Si prevede un ritorno della neve a quote basse, fino in pianura, soprattutto intorno all’Epifania, coincidente con il rientro a scuola e al lavoro per molti italiani. In alternativa, l’alta pressione potrebbe continuare a dominare, mantenendo il clima stabile.

Previsioni Meteo:

Lunedì 30 dicembre : bel tempo al Nord con nebbie serali, sole prevalente al Centro e clima piacevole al Sud.

: bel tempo al Nord con nebbie serali, sole prevalente al Centro e clima piacevole al Sud. Martedì 31 dicembre : bel tempo al Nord salvo nebbie in pianura, soleggiato al Centro con più nubi in Toscana, cielo sereno al Sud.

: bel tempo al Nord salvo nebbie in pianura, soleggiato al Centro con più nubi in Toscana, cielo sereno al Sud. Mercoledì 1 gennaio : nebbie in pianura e sole in montagna al Nord, cielo nuvoloso al Centro, sole al Sud.

: nebbie in pianura e sole in montagna al Nord, cielo nuvoloso al Centro, sole al Sud. Tendenza: aumento delle nubi al Centro-Nord e piovaschi tra Liguria e Toscana.

