Meteo, crollo termico in arrivo: torna l'inverno sull'Italia con piogge e freddo polare

Dopo giornate primaverili con massime fino a 25°C, l’Italia si prepara a un deciso ritorno dell’inverno, con un calo delle temperature fino a 10°C su tutto il territorio nazionale. A causare il brusco cambiamento sarà un nocciolo di aria fredda in arrivo dalla Russia, attualmente sul Mar Bianco tra Finlandia e Russia, che scivolerà verso sud nei prossimi giorni, spingendosi fino ai Balcani e alla nostra Penisola.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, il passaggio dell’anticiclone verso la Scozia favorirà la discesa della massa d’aria polare. Le condizioni meteorologiche resteranno stabili fino a sabato, con cieli sereni e clima mite da Nord a Sud. Domenica mattina, però, si assisterà a un cambiamento repentino: attesi rovesci sul basso Veneto ed Emilia Romagna, in estensione al Centro e al Sud nel corso della giornata. Il Nord sarà interessato solo da precipitazioni locali, ma non mancheranno fenomeni temporaleschi sparsi, accompagnati da grandinate e colpi di vento per via dello scontro tra masse d’aria contrastanti.

Il dato più rilevante sarà il crollo termico generalizzato, con cali anche di 10°C in poche ore. La prossima settimana si aprirà con instabilità su Isole Maggiori e Calabria e il rischio di gelate tardive tra lunedì e martedì in Pianura Padana e nei fondovalle del Centro, particolarmente critiche durante la fioritura.

Le previsioni Meteo

Venerdì 4 aprile

Nord: soleggiato e mite

Centro: cieli sereni

Sud: qualche temporale pomeridiano

Sabato 5 aprile

Nord: ancora stabile e mite

Centro: soleggiato

Sud: in prevalenza soleggiato

Domenica 6 aprile

Nord: aria fredda in arrivo, locali rovesci e calo termico

Centro: peggioramento con temporali e grandinate

Sud: temporali entro sera, in calo le temperature

