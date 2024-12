Film e biopic imperdibili del 2025: da Robbie Williams a Bridget Jones

Il 2025 si apre con una serie di film attesissimi, tra biopic musicali, horror, commedie romantiche e grandi produzioni. Dall'1 gennaio arriva nelle sale Better Man, il biopic su Robbie Williams diretto da Michael Gracey. La pellicola, distribuita da Lucky Red, racconta l'ascesa, la caduta e la rinascita della popstar britannica attraverso un live-action musicale con Jonno Davies nel ruolo del protagonista, ricreato in parte con CGI.

Sempre il primo gennaio, Maria, diretto da Pablo Larraín, porta Angelina Jolie nei panni di Maria Callas. Il biopic esplora gli ultimi giorni della leggendaria cantante a Parigi negli anni ’70, con Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher nel cast. Lo stesso giorno debutta Nosferatu di Robert Eggers, un remake del classico horror del 1922, con Lily-Rose Depp e Bill Skarsgård.

Tra i musical, grande attesa per Emilia Perez di Jacques Audiard, in uscita il 9 gennaio. Zoe Saldana guida il cast in una storia tra avvocati e cartelli della droga. Dal 23 gennaio, A Complete Unknown, biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet, racconta la rivoluzione musicale del cantautore nella New York degli anni '60.

Il 30 gennaio vede l’arrivo di Babygirl con Nicole Kidman e Mickey 17 di Bong Joon-ho, con Robert Pattinson in un’avventura di fantascienza sul sacrificio umano. A febbraio, Queer di Luca Guadagnino porta Daniel Craig in Sud America in una storia tratta da William Burroughs, mentre Un amore di ragazzo segna il ritorno di Bridget Jones, interpretata da Renée Zellweger, con nuove avventure romantiche.

Tra i live-action Disney, il 20 marzo arriva Biancaneve, con Rachel Zegler e Gal Gadot, e a giugno la Pixar presenta Elio, un film d’animazione su crisi intergalattiche. Grandi attese per Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron, in uscita a dicembre, e 28 anni dopo di Danny Boyle, terzo capitolo della saga sugli infetti, con Jodie Comer e Ralph Fiennes.

Tra le produzioni sportive, il 25 giugno debutta F1 con Brad Pitt, mentre novembre segna l’arrivo di Wicked 2, seconda parte del musical di Broadway con Ariana Grande. Infine, Jurassic World Rebirth e Wake Up Dead Man: a Knives Out Mystery chiudono un anno di cinema ricco di varietà e spettacolo.

Checco Zalone: il ritorno al cinema con un nuovo film tra Natale 2025 e Capodanno 2026 - Checco Zalone si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo film, previsto in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026. Per la prima volta, il comico pugliese non collaborerà con Taodue, la storica casa di produzione di Pietro Valsecchi, segnando una svolta significativa nella sua carriera.

Le serie TV e i film più visti in Italia su Netflix dal 16 al 22 dicembre - Netflix ha rilasciato le classifiche degli show televisivi e dei film più popolari in Italia nella settimana dal 16 al 22 dicembre. Ecco le Top 10 complete. Serie TV più viste La Palma: Limited Series Black Doves: Season 1 Virgin River: Season 6 1992: Season 1 One Hundred Years of Solitude: Season 1 The Madness: Limited Series Senna: Limited Series No Good Deed: Season 1 The Empress: Season 2 Adoration: Limited Series L’unica nuova entrata della settimana è Virgin River, che con la sua sesta stagione si posiziona direttamente al terzo posto.

Morto 'Burt', il leggendario coccodrillo del film Mr. Crocodile Dundee - È morto in Australia il celebre 'Burt', reso famoso dal film di successo Mr. Crocodile Dundee (1986) diretto da Peter Faiman. Burt, che si stima avesse oltre 90 anni, era diventato una figura iconica grazie alla scena in cui attacca il personaggio di Linda Kozlowski, inginocchiata accanto a un ruscello, mentre interpreta la giornalista Sue Charlton.