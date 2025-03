FolleMente è il film italiano più visto della stagione con un incasso record di 16,6 milioni di euro

"FolleMente", l'ultima commedia romantica diretta da Paolo Genovese, ha raggiunto un nuovo traguardo al botteghino, diventando il film italiano più visto della stagione con un incasso record di 16.639.810 euro e 2.281.477 spettatori. Questi risultati lo posizionano al quarto posto nella classifica generale dei maggiori incassi e lo consacrano come l'evento cinematografico dell'anno.

Il film ha mantenuto il primo posto al box office per quattro settimane consecutive dal 20 febbraio al 20 marzo, registrando il miglior debutto e una tenuta costante nelle sale. La trama esplora, con leggerezza e ironia, le dinamiche di un primo appuntamento e le complessità dei sentimenti umani, presentando personaggi come Lara, Piero, Alfa, Giulietta, Trilli, Scheggia, Il Professore, Romeo, Eros e Valium, che hanno conquistato il pubblico e sono entrati nell'immaginario collettivo.

Il cast stellare include Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Nel frattempo, "Biancaneve" della Disney continua a dominare il box office, incassando 1.507.531 euro nel weekend del 27-30 marzo, per un totale di 5.967.629 euro. Al secondo posto, "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini debutta con 792.378 euro, mentre "FolleMente" si posiziona terzo con un incasso parziale di 580.901 euro, avvicinandosi ai 17,3 milioni di "Perfetti sconosciuti".

Altre nuove uscite includono "E poi si vede", debutto cinematografico degli youtuber I Sansoni, che si piazza al quinto posto con 237.756 euro, e "Nonostante", opera seconda di Valerio Mastandrea, settimo con 188.948 euro (249.661 euro includendo le anteprime).

Completano la Top 10: "The Monkey" al quarto posto con 889.509 euro, "La città proibita" sesto con 1.432.712 euro, "Mr. Morfina" ottavo con 180.517 euro, "Mickey 17" nono con 2.453.669 euro e "U.S. Palmese" decimo con 497.747 euro.

