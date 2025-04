Tre film italiani a Cannes 2025: Martone in concorso con 'Fuori' sulla vita di Goliarda Sapienza

L’Italia sarà protagonista al Festival di Cannes 2025 con tre titoli selezionati. In concorso per la Palma d’Oro c’è Fuori di Mario Martone, biopic dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, affiancata da Elodie e Matilda De Angelis. Il film è ambientato a Roma nel 1980 e racconta il periodo che la scrittrice trascorse in carcere dopo il furto di alcuni gioielli. L’esperienza si trasforma in un momento di rinascita personale, grazie all’incontro con giovani detenute, tra cui Roberta, con cui nasce un legame profondo e inspiegabile agli occhi del mondo esterno.

La sceneggiatura è firmata da Martone insieme a Ippolita di Majo, autrice anche del soggetto. Il cast include Corrado Fortuna, Antonio Gerardi e Francesco Gheghi. Il film si avvale della fotografia di Paolo Carnera, del montaggio di Jacopo Quadri, delle musiche originali di Valerio Vigliar, della scenografia di Carmine Guarino, dei costumi di Loredana Buscemi e del suono in presa diretta di Maricetta Lombardo.

Nella sezione Un Certain Regard figurano altri due titoli italiani: Testa o Croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, descritto da Thierry Frémaux come "un western italiano che mostra il viaggio di Bufalo Bill", e il road movie Le città di pianura di Francesco Sossai. Il programma completo del festival, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio, è stato presentato oggi dal delegato generale Thierry Frémaux durante la conferenza stampa al cinema Ugc Montparnasse di Parigi.

Cannes 78, Palma d'oro onoraria a Robert De Niro: cerimonia il 13 maggio - Robert De Niro riceverà la Palma d'oro onoraria alla 78esima edizione del Festival di Cannes. L'attore, regista e produttore sarà premiato durante la cerimonia d'apertura prevista per martedì 13 maggio. Il riconoscimento arriva a 14 anni dalla sua partecipazione come presidente di giuria nel 2011.

Juliette Binoche nominata Presidente della Giuria del Festival di Cannes 2025 - L'attrice francese Juliette Binoche è stata nominata Presidente della Giuria del 78º Festival di Cannes, che si terrà dal 13 al 24 maggio 2025. Con una carriera di circa 70 film, Binoche ha ottenuto riconoscimenti nei principali festival cinematografici europei, tra cui Cannes, Venezia e Berlino.

Cannes allagata dopo violento nubifragio - le immagini choc sui social - Su X, il sindaco della città, David Lisnard, afferma di non aver ricevuto nessuna allerta. Cannes travolta da un'alluvione oggi, 23 settembre Attualità - Cannes travolta da un'alluvione oggi, 23 settembre. Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città del Festival del cinema con fiumi d'acqua che ha inondato le vie del centro travolgendo auto e persone.