Antonella Clerici stronca 'Anora' e 'The Substance': Film brutti e inutili

Antonella Clerici ha espresso giudizi severi su due film recentemente premiati agli Oscar 2025. Attraverso il suo profilo X, ha definito 'Anora', vincitore di cinque statuette tra cui Miglior Film, come "uno dei film più brutti, insulsi e inutili che abbia mai visto" .

'Anora', diretto da Sean Baker, ha ottenuto riconoscimenti per Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista (Mikey Madison), Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio . Nonostante l'acclamazione della critica, la pellicola ha diviso il pubblico. In risposta a un follower che le chiedeva se valesse la pena vedere il film, Clerici ha consigliato di "non buttare soldi" .

La conduttrice ha inoltre criticato 'The Substance', thriller-horror di Coralie Fargeat con Demi Moore, definendolo "terrificante" . Questo film, anch'esso celebrato dalla critica, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Anora il vincitore di 5 oscar e' uno dei film piu' brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto #oscar #Anora — Antonella Clerici?? (@antoclerici) March 15, 2025

