Milan-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Il Milan ospita la Roma a San Siro per la 18ª giornata di Serie A, oggi, domenica 29 dicembre 2024, alle 20:45. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona, occupano l'ottavo posto in classifica con 26 punti e una partita da recuperare contro il Bologna. La Roma, vittoriosa 5-0 sul Parma nell'ultimo turno, è ferma a 19 punti.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1):- Portiere: Maignan

Difensori: Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez

Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez Centrocampisti: Fofana, Terracciano

Fofana, Terracciano Trequartisti: Chukwueze, Reijnders, Theo Hernandez

Chukwueze, Reijnders, Theo Hernandez Attaccante: MorataAllenatore: Paulo Fonseca

Roma (3-4-2-1):- Portiere: Svilar

Difensori: Mancini, Hummels, Ndicka

Mancini, Hummels, Ndicka Centrocampisti esterni: Saelemaekers, Angeliño

Saelemaekers, Angeliño Centrocampisti centrali: Paredes, Koné

Paredes, Koné Trequartisti: Dybala, El Shaarawy

Dybala, El Shaarawy Attaccante: DovbykAllenatore: Claudio Ranieri

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart TV.

Il Milan dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio, tra cui Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Noah Okafor e Lorenzo Torriani. In dubbio la presenza di Luka Jovic e Rafael Leao.

La Roma potrebbe essere priva di Bryan Cristante, alle prese con un infortunio alla caviglia. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per risalire la classifica e concludere l'anno in modo positivo. Il Milan punta a sfruttare il fattore campo, mentre la Roma cercherà di replicare la convincente prestazione offerta contro il Parma.

