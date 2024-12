Juventus-Fiorentina: formazioni, orario e dove seguire la diretta tv e streaming

La Juventus affronta oggi, domenica 29 dicembre 2024, la Fiorentina all'Allianz Stadium di Torino, nella 18ª giornata della Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00.

Entrambe le squadre condividono attualmente 31 punti in classifica. La Juventus, guidata da Thiago Motta, ha ottenuto una vittoria nell'ultimo turno contro il Monza, mentre la Fiorentina di Raffaele Palladino cerca riscatto dopo la sconfitta casalinga subita contro l'Udinese.

Le probabili formazioni per il match sono le seguenti:

Juventus (4-2-3-1):

- Portiere: Di Gregorio

- Difensori: Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso

- Centrocampisti: Locatelli, Thuram

- Trequartisti: Conceicao, Yildiz, Nico Gonzalez

- Attaccante: Vlahovic

Fiorentina (4-2-3-1):

- Portiere: De Gea

- Difensori: Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens

- Centrocampisti: Adli, Cataldi

- Trequartisti: Colpani, Gudmundsson, Sottil

- Attaccante: Kean

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e sarà disponibile anche su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l'incontro in streaming tramite le piattaforme NOW e l'app Sky Go.

Per chi preferisce la radiocronaca, sarà possibile ascoltarla in diretta sulle frequenze di Rai Radio Uno. Inoltre, gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale su vari siti sportivi, che offriranno cronache minuto per minuto, formazioni ufficiali, interviste post-partita e highlights.

Questo incontro rappresenta un'opportunità cruciale per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alle zone alte, rendendo la sfida particolarmente avvincente per i tifosi e gli appassionati di calcio.

