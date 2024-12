Incidente aereo Corea del Sud: volo Jeju Air si schianta all'aeroporto di Muan, almeno 151 morti

Un aereo della compagnia sudcoreana Jeju Air, un Boeing 737-800 con 181 persone a bordo (175 passeggeri e sei membri dell'equipaggio), è precipitato durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Muan. L'incidente è avvenuto alle 9:07 ora locale, quando l'aereo, proveniente da Bangkok, ha oltrepassato la pista tentando un atterraggio di emergenza senza carrello anteriore, schiantandosi contro una barriera di cemento e prendendo fuoco.

Le autorità hanno confermato almeno 151 vittime, rendendo questo incidente uno dei più gravi nella storia dell'aviazione sudcoreana. Due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo e sono attualmente ricoverati in ospedale.

Le prime indagini suggeriscono che la causa dell'incidente potrebbe essere attribuita a un guasto del carrello anteriore, forse dovuto a un impatto con uno stormo di uccelli durante la fase di atterraggio. Le autorità hanno recuperato la scatola nera dell'aereo per approfondire le indagini.

Il presidente ad interim della Corea del Sud, Choi Sang-mok, ha dichiarato la zona dell'incidente come area di disastro speciale, mobilitando oltre 1.500 soccorritori per le operazioni di emergenza. Jeju Air ha espresso profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e ha promesso piena collaborazione nelle indagini.

Questo è il primo incidente mortale nella storia di Jeju Air, compagnia aerea low cost fondata nel 2005. L'aeroporto internazionale di Muan rimarrà chiuso fino al 1º gennaio per consentire le indagini e la rimozione dei detriti.

