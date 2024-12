Ilary Blasi: la gente spera nel mio ritorno con Totti, ma non è possibile né rispettoso

Ilary Blasi, 43 anni, è la protagonista della cover, dell’intervista e del servizio fotografico esclusivi del nuovo numero di Grazia, diretto da Silvia Grilli e disponibile da oggi in edicola e su app. Durante l’intervista, la conduttrice riflette sulla sua vita personale e professionale, raccontando il percorso che l’ha portata a reinventarsi dopo la separazione da Francesco Totti.

Blasi, che sarà al centro della nuova serie Netflix Ilary, in uscita il 9 gennaio, condivide frammenti della sua quotidianità nella casa all’Eur, circondata da sorelle, amici e il nuovo compagno Bastian Muller. I figli Cristian, Chanel e Isabel non compaiono nella prima stagione. Parlando della fine del matrimonio con Totti, Ilary ammette: «Mi sono abituata all’idea che quel nucleo familiare non esiste più, ma è meglio accettare il cambiamento piuttosto che rimanere fermi».

La serie mostra il supporto delle amiche e delle sorelle che confermano la sua rinascita e il ritorno alla serenità. Nonostante i ricordi del passato riaffiorino, Blasi dichiara di essere proiettata verso il futuro: «Non vivo nel passato, mi concentro sul presente e guardo avanti».

Sul rapporto con i figli dopo la separazione, Blasi spiega di aver mantenuto un ruolo centrale e indipendente: «Non ho sentito il peso di una nuova situazione, perché per lavoro lui era spesso assente. È tutto come prima».

Racconta poi come ha conosciuto Bastian in un incontro casuale in aeroporto. «Non sapeva chi fossi, per fortuna. Mi ha aspettata fuori dalla toilette e invece del numero mi ha chiesto il profilo Instagram». Con ironia, Blasi ricorda come le amiche l’hanno spinta a farsi avanti per non perdere l’occasione.

Ai figli, Blasi ha presentato il nuovo compagno con semplicità e leggerezza, ricevendo reazioni ironiche e curiose, soprattutto da parte dei più grandi. «La piccola Isabel, inizialmente, lo chiamava il signore inglese», racconta con un sorriso.

L’intervista completa è disponibile sul nuovo numero di Grazia, in edicola e su app da oggi.

Ilary Blasi tra rinascita e quotidianità: la nuova vita raccontata in 'Ilary' su Netflix - Ilary Blasi, 43 anni, presenta la serie in cinque puntate 'Ilary', in arrivo su Netflix il 9 gennaio, in cui racconta la sua vita personale e il percorso di rinascita dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice condivide riflessioni sul cambiamento, la famiglia e la sua quotidianità.

Ilary Blasi conquista Tiktok: video virale in pochi minuti e 80mila follower in 24 ore - Ilary Blasi ha debuttato su tiktok, conquistando rapidamente la piattaforma con il suo primo video ironico che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni e più di 4000 commenti in poche ore. La celebre conduttrice televisiva, nota per la sua simpatia travolgente, ha esordito con una clip di pochi secondi in cui si è presentata come "nuova" sul social e ha chiesto l'aiuto dei follower: "non sono capace a usarlo, quindi aiutatemi voi.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la Battaglia Legale Continua per l'Assegno di Mantenimento - Ilary Blasi e Francesco Totti si trovano ancora una volta al centro di una controversia legale, questa volta in merito all'assegno di mantenimento che l'ex calciatore deve versare alla sua ex moglie. La cifra attuale di 12.500 euro al mese sembra non essere più sufficiente per la Blasi, che ha richiesto un aumento significativo, portando l'importo tra i 18.