Ilary Blasi e Francesco Totti: la Battaglia Legale Continua per l'Assegno di Mantenimento

Ilary Blasi e Francesco Totti si trovano ancora una volta al centro di una controversia legale, questa volta in merito all'assegno di mantenimento che l'ex calciatore deve versare alla sua ex moglie. La cifra attuale di 12.500 euro al mese sembra non essere più sufficiente per la Blasi, che ha richiesto un aumento significativo, portando l'importo tra i 18.000 e i 20.000 euro mensili. Questa richiesta è motivata dalla riduzione degli incarichi televisivi di Ilary, che sostiene di non avere più le stesse entrate di un tempo, aggravata dalle spese elevate per mantenere la villa dell’Eur e i tre figli della coppia.

Dal canto suo, Francesco Totti si oppone fermamente a questa richiesta, proponendo invece una riduzione dell’assegno a 10.000 euro al mese, sottolineando che il figlio maggiore Cristian è ormai indipendente e non vive più nella casa coniugale. La prossima udienza in tribunale, prevista per settembre, si preannuncia decisiva per stabilire chi tra i due ex coniugi dovrà cedere. La battaglia legale tra i due continua a essere seguita con grande interesse dal pubblico, alimentata dai colpi di scena e dalle reciproche accuse che emergono costantemente.

Parallelamente alla disputa legale, Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità nella sua vita privata, trascorrendo l’estate con il nuovo compagno Bastian Muller, mentre continua a lavorare su nuovi progetti, tra cui il suo secondo documentario. Anche Totti, ormai legato a Noemi Bocchi, sembra deciso a voltare pagina, ma il conflitto con l'ex moglie resta aperto e al centro dell'attenzione mediatica.