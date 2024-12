Ilary Blasi conquista Tiktok: video virale in pochi minuti e 80mila follower in 24 ore

Ilary Blasi ha debuttato su tiktok, conquistando rapidamente la piattaforma con il suo primo video ironico che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni e più di 4000 commenti in poche ore. La celebre conduttrice televisiva, nota per la sua simpatia travolgente, ha esordito con una clip di pochi secondi in cui si è presentata come "nuova" sul social e ha chiesto l'aiuto dei follower: "non sono capace a usarlo, quindi aiutatemi voi. Scrivetemi cosa volete vedere".

Tra battute e autoironia, ilary ha scherzato con frasi come "vi posso far vedere cose zozze e cose simpatiche", per poi fare dietrofront aggiungendo: "niente balletti (e niente cose zozze)". Il video ha scatenato la reazione del pubblico, con numerosi commenti entusiasti. "Ilary, torna in televisione, ci manchi", ha scritto un utente, mentre altri hanno suggerito contenuti come una morning routine.

L'entusiasmo generato su tiktok anticipa il ritorno ufficiale di ilary blasi sul piccolo schermo. dal 9 gennaio, la conduttrice sarà protagonista della nuova serie netflix intitolata semplicemente "ilary". La serie promette uno sguardo inedito e senza filtri sulla vita della blasi, raccontando la sua quotidianità e mostrando un lato più personale della sua personalità. a un anno di distanza dal documentario "unica", dedicato alla sua separazione da francesco totti, ilary blasi si prepara a condividere con il pubblico la sua "nuova vita" con un approccio leggero e divertente.

