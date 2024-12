Ilary Blasi tra rinascita e quotidianità: la nuova vita raccontata in 'Ilary' su Netflix

Ilary Blasi, 43 anni, presenta la serie in cinque puntate 'Ilary', in arrivo su Netflix il 9 gennaio, in cui racconta la sua vita personale e il percorso di rinascita dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice condivide riflessioni sul cambiamento, la famiglia e la sua quotidianità.

Nella serie, ambientata nella sua casa all’Eur, appaiono le sorelle Melory e Silvia, i genitori, la nonna e gli amici, ma sono assenti i figli Cristian (19 anni), Chanel (17) e Isabel (8), almeno nella prima stagione. Blasi rivela: "Mi sono abituata all’idea che quel nucleo familiare non c’è più, ma rimanere passivi è più triste e pericoloso. Il cambiamento fa parte di noi". Le persone a lei vicine affermano che sia tornata a essere quella di un tempo, ritrovando serenità e determinazione.

Sul suo nuovo equilibrio come madre separata, spiega: "Ho sempre contato sulle mie forze e deciso per i ragazzi. Francesco era spesso assente per lavoro, quindi non ho avvertito grandi differenze". In 'Ilary' si mostra autentica e spontanea, senza copioni, raccontando anche la nascita della relazione con Bastian Muller, conosciuto per caso in aeroporto. "Non pensavo di trovare un fidanzato - racconta - Lui non sapeva chi fossi, mi ha chiesto il profilo Instagram invece del numero. È stato lui a fare il primo passo".

La conduttrice ricorda il momento in cui ha parlato ai figli del nuovo compagno. "Cristian mi ha chiesto: 'Ma perché tedesco?'. Chanel e lui, pur essendo spesso in conflitto, sono stati complici. Isabel, invece, lo chiamava 'il signore inglese' prima di capire che era un amico speciale della mamma".

Ilary Blasi appare anche sulla cover del nuovo numero di Grazia, con un’intervista esclusiva in cui esplora ulteriormente i temi della sua vita e del progetto Netflix.

