Cristiano Ronaldo premiato ai Globe Soccer Awards: Non mi ritiro, mai allenatore, forse proprietario di un club

Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore dell'anno in Medio Oriente durante i Globe Soccer Awards tenutisi a Dubai. L'attaccante portoghese, attualmente in forza all'Al Nassr, ha colto l'occasione per parlare del suo futuro. Sul palco, CR7 ha dichiarato: "Ora voglio solo godermi il calcio. Pianificherò il mio ritiro tra uno o due anni, forse, ma finché sarò motivato continuerò a giocare. Quando non avrò più motivazione, smetterò". Ronaldo ha poi smentito l’ipotesi di un futuro in panchina, escludendo categoricamente un ruolo da allenatore: "Non lo diventerò mai. Non mi vedo nemmeno presidente, ma potrei essere proprietario di un club. Dipenderà dalle opportunità che si presenteranno".

Il campione ha parlato anche della sua esperienza nel campionato saudita, lodandone la crescita e il livello di competitività. Ha spiegato: "Giocare in Arabia Saudita è una sfida, soprattutto per il clima. Sprintare a 38-40 gradi è molto difficile. Sono felice qui e non ho dubbi che il campionato saudita sia migliore di quello francese, dove domina il Paris Saint-Germain grazie ai maggiori investimenti". Ronaldo ha ribadito la sua influenza nel portare grandi nomi in Arabia Saudita, confermando il suo ruolo di ambasciatore del calcio nella regione.

Il futuro di Cristiano Ronaldo rimane aperto, con la possibilità di investire in un club, pur senza progetti immediati. Con il premio ricevuto, CR7 conferma ancora una volta il suo status di icona globale, sia in campo che fuori.

