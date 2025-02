Cristiano Ronaldo evita il viaggio in Iran: partita contro l'Esteghlal spostata in campo neutro

La popolarità di Cristiano Ronaldo in Medio Oriente è ai massimi livelli, con 17 gol in 21 partite che hanno portato l'Al Nassr al vertice della Saudi League. Tuttavia, il club saudita ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza del fuoriclasse portoghese in vista della partita di Champions League asiatica contro l'Esteghlal, originariamente prevista a Teheran il 22 ottobre 2024.

Nel settembre 2023, durante una trasferta a Teheran per affrontare il Persepolis, Ronaldo aveva abbracciato e baciato sulla fronte l'artista disabile Fatemeh Hammami Nasrabadi. Secondo le leggi iraniane, tali gesti possono essere interpretati come adulterio, punibile con cento frustate. Sebbene l'Iran abbia smentito ufficialmente queste affermazioni, definendole false , l'Al Nassr ha richiesto che la partita contro l'Esteghlal si disputasse in campo neutro per garantire la sicurezza di Ronaldo.

La Confederazione Asiatica di Calcio ha accolto la richiesta, e l'incontro si è svolto a Dubai il 22 ottobre 2024. In quella partita, l'Al Nassr ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Aymeric Laporte all'81° minuto . Questa decisione ha evitato a Ronaldo di recarsi in Iran, mantenendo al sicuro sia il giocatore che la squadra.

