Classifica degli sportivi più pagati nel 2024: Ronaldo al vertice, Sinner rappresenta l'Italia

Nel 2024, Cristiano Ronaldo si conferma l'atleta più pagato al mondo, con un guadagno totale di 260 milioni di dollari. Di questi, 215 milioni provengono dal suo contratto con l'Al Nassr, club della Saudi Pro League, e 45 milioni da sponsorizzazioni e attività commerciali.

Al secondo posto si trova il cestista Stephen Curry dei Golden State Warriors, con un reddito di 153,8 milioni di dollari, suddivisi tra stipendio e accordi di sponsorizzazione. Il pugile britannico Tyson Fury occupa la terza posizione con 147 milioni di dollari, derivanti principalmente dai suoi combattimenti e partnership commerciali.

Lionel Messi, attualmente all'Inter Miami, è al quarto posto con 135 milioni di dollari, mentre LeBron James dei Los Angeles Lakers segue con 133,2 milioni di dollari. Entrambi gli atleti combinano stipendi elevati con proficue collaborazioni pubblicitarie.

L'unico italiano presente nella top 50 è il tennista Jannik Sinner, che ha guadagnato 52,3 milioni di dollari nel 2024. I suoi introiti derivano sia dai premi per le vittorie nei tornei sia da contratti di sponsorizzazione.

È significativo notare che, per il secondo anno consecutivo, nessuna donna compare nella classifica dei 100 atleti più pagati. La tennista statunitense Coco Gauff, l'atleta femminile con i maggiori guadagni nel 2024, ha incassato 30,4 milioni di dollari, una cifra inferiore alla soglia minima di 37,5 milioni necessaria per entrare nella top 100.

La classifica evidenzia la predominanza di atleti provenienti da otto discipline sportive e 27 paesi, con il calcio e il basket in testa come sport più remunerativi. Nel complesso, i 100 atleti più pagati hanno accumulato un reddito totale stimato di 6,2 miliardi di dollari nel 2024, di cui 4,8 miliardi derivanti da stipendi e premi, e 1,4 miliardi da sponsorizzazioni e altre attività fuori dal campo.

