Cristiano Ronaldo sogna i Mondiali 2030: a 45 anni punta a fare la storia

Cristiano Ronaldo ha espresso il desiderio di partecipare ai Mondiali del 2030, che si terranno in Spagna, Portogallo e Marocco. Il fuoriclasse portoghese, attualmente in forza all'Al Nassr, ha condiviso sui social: "Un sogno diventato realtà. Il Portogallo ospiterà i Mondiali del 2030 e ci riempirà di orgoglio. Insieme!". Il messaggio è accompagnato da una foto che lo ritrae con la maglia della nazionale portoghese e il suo iconico numero 7.

Ronaldo, miglior marcatore di sempre del Portogallo con 135 gol e vincitore dell'Europeo nel 2016, avrà 45 anni nel 2030. Se dovesse scendere in campo, eguaglierebbe il record dell'ex portiere egiziano Essam El Hadary, che nel 2018 ha giocato a 45 anni e cinque mesi, diventando il giocatore più anziano a partecipare a una Coppa del Mondo.

La FIFA ha ufficializzato che i Mondiali del 2030 si disputeranno in Spagna, Portogallo e Marocco, con le prime tre partite ospitate da Uruguay, Argentina e Paraguay in Sud America, per celebrare il centenario del torneo.

Ronaldo ha recentemente firmato un contratto con l'Al Nassr, club saudita, con un ingaggio stimato di 200 milioni di euro a stagione. Il suo accordo prevede un ruolo di ambasciatore per la candidatura dell'Arabia Saudita ai Mondiali del 2030, con un compenso totale che potrebbe raggiungere il miliardo di euro.

Nonostante l'età, Ronaldo continua a mantenere una forma fisica eccellente e una forte determinazione, alimentando le speranze di vederlo protagonista anche nel 2030. La sua partecipazione a quell'edizione dei Mondiali rappresenterebbe un traguardo storico, sia per lui che per il calcio mondiale.

