The Couple - Una vittoria per due: il nuovo reality di Canale 5 debutta stasera con Ilary Blasi

Parte questa sera, lunedì 7 aprile, The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game in prima serata su Canale 5, condotto da Ilary Blasi e affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. Il programma vedrà protagoniste 8 coppie di concorrenti legate da rapporti di affetto, amicizia o parentela, pronte a sfidarsi per conquistare un montepremi finale da 1 milione di euro.

I concorrenti saranno chiamati a superare ogni settimana una combinazione di prove in diretta durante il prime time e sfide registrate all’esterno, affrontando test fisici, mentali e di affinità. Per restare in gara sarà fondamentale ottenere il favore del pubblico, poiché l’eliminazione avverrà tramite televoto. A rendere ancora più imprevedibile l'esito sarà il meccanismo delle chiavi: al termine delle prove, ogni coppia potrà guadagnare o perdere chiavi, ma solo una tra queste aprirà la cassaforte con il premio finale. Arrivare in finale con più chiavi significherà avere maggiori possibilità di successo.

Un ulteriore ostacolo sarà la convivenza forzata tra concorrenti, monitorata 24 ore su 24. Le telecamere seguiranno ogni momento: dalle strategie agli allenamenti, passando per la quotidianità condivisa, in un contesto dove la resistenza psicologica, la complicità e la capacità di adattamento saranno determinanti.

Ilary Blasi: felice con Bastian Muller, pronta a tornare in TV con The Couple - Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo domenica 6 aprile, alla vigilia del debutto del suo nuovo programma The Couple, in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile. Durante l’intervista, Silvia Toffanin le ha chiesto aggiornamenti sulla relazione con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui è legata dal 2022, dopo la separazione da Francesco Totti.