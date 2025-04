Verissimo 5 e 6 aprile: Alice Campello, Ilary Blasi, Federica Brignone e tutti gli ospiti del weekend

Nuovo doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 5 aprile alle 16:30 e domenica 6 aprile alle 16:00 su Canale 5.

Nella puntata di oggi, Silvia Toffanin accoglie Alice Campello, che racconterà la sua nuova vita a Istanbul accanto al marito Alvaro Morata. Spazio anche a Micaela Ramazzotti, protagonista del film 30 notti con il mio ex, e al coreografo spagnolo Carlos Diaz Gandia, diventato virale con il video realizzato insieme a Gaia.

Tra gli altri ospiti della puntata: Yari Carrisi Power, Raffaella, la ballerina eliminata da Amici, e le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, tra le protagoniste del reality The Couple – Una vittoria per due.

Domenica 6 aprile, Verissimo trasmette un’intervista a Federica Brignone, realizzata prima della caduta agli Assoluti di sci in Val di Fassa, per celebrare la sua stagione coronata dalla seconda Coppa del Mondo Generale e due coppe di specialità. Ospite in studio Ilary Blasi, pronta a debuttare lunedì 7 aprile alla conduzione di The Couple. Si racconterà anche Vanessa Incontrada, al via dal 9 aprile con la nuova serie Tutto quello che ho.

Infine, in studio la squadra del serale di Amici composta da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, insieme alla modella brasiliana Helena Prestes, seconda classificata nella finale del Grande Fratello.

