Ilary Blasi: felice con Bastian Muller, pronta a tornare in TV con The Couple

Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo domenica 6 aprile, alla vigilia del debutto del suo nuovo programma The Couple, in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile. Durante l’intervista, Silvia Toffanin le ha chiesto aggiornamenti sulla relazione con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui è legata dal 2022, dopo la separazione da Francesco Totti.

Ilary ha raccontato con ironia e spontaneità alcuni aspetti della relazione: "Sto bene, mi sento sicura. Lui sa come rendermi felice. La nostra è una coppia bilanciata". Alla domanda se ha imparato qualche parola in tedesco, ha risposto scherzando: "Zero, ma secondo me neanche tra di loro si capiscono", prima di cimentarsi nel dire buongiorno e buonanotte in tedesco.

Ha poi aggiunto un dettaglio sul suo carattere: "Posso essere una rompicoglioni, a volte mi fisso su cose stupide e non la smetto più".

Parlando del nuovo programma The Couple, ha spiegato: "Ci sono prove, sfide, partecipano otto coppie. Siamo tutti molto emozionati". Ha anche parlato del suo rapporto con i colleghi: "Vado d’accordo con tutti, ma se qualcosa non mi va bene lo dico. Io non litigo, chiarisco".

Durante l’intervista è arrivato un messaggio di incoraggiamento da parte di Michelle Hunziker. Ilary ha ringraziato e scherzato con Silvia Toffanin: "Sei gelosa Silvia? Vi dico la verità, non vi sceglierei mai per The Couple, siete due schiappe".

