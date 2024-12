Sanremo 2025: iscrizioni aperte al FantaSanremo con nuove regole e modalità di gioco

Da oggi, venerdì 27 dicembre, è possibile iscriversi al FantaSanremo 2025 aggiornando o scaricando l'app ufficiale disponibile su App Store e Play Store per dispositivi iOS e Android, oppure accedendo al sito fantasanremo.com. Le novità principali includono squadre composte da 7 artisti, suddivisi in 5 titolari e 2 riserve, con un budget massimo di 100 baudi per squadra.

I punti assegnati ai titolari dipenderanno dai bonus e malus previsti dal regolamento, mentre le riserve otterranno punti esclusivamente dai bonus e malus extra. Le formazioni potranno essere modificate ogni giorno durante il Festival, da mercoledì 12 a sabato 15 febbraio, tra le 8 e le 20, ma non è obbligatorio farlo. Se non aggiornate, le formazioni rimarranno invariate.

Tra le nuove strategie, è consigliabile adattare la formazione alle esibizioni della serata, dato che nella seconda e terza serata si esibirà solo metà del cast. Inoltre, il ruolo del capitano subisce un'importante modifica: raddoppierà i punti legati ai piazzamenti in Top 5 delle classifiche parziali e finali, ma non sarà fisso per tutto il Festival, potendo essere cambiato ogni sera.

Il regolamento è stato profondamente rinnovato con bonus e malus legati anche a eventi nel backstage e al DopoFestival, con bonus dedicati per chi partecipa. I bonus giornalieri resteranno segreti fino a poco prima delle serate e saranno validi solo per la serata corrispondente. Confermati i Bonus Premium sviluppati con i partner del gioco.

Ogni utente potrà creare fino a 5 squadre e partecipare con esse a un massimo di 25 leghe, con una sola squadra ammessa per lega. Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 10 febbraio 2025 alle 23:59, salvo proroghe.

Le quotazioni degli artisti in gara sono: Achille Lauro 18 baudi, Bresh 13, Brunori Sas 14, Clara 14, Coma_Cose 16, Elodie 18, Emis Killa 12, Fedez 17, Francesca Michielin 14, Francesco Gabbani 17, Gaia 15, Giorgia 18, Irama 16, Joan Thiele 12, Lucio Corsi 12, Marcella Bella 12, Massimo Ranieri 13, Modà 12, Noemi 16, Olly 17, Rkomi 13, Rocco Hunt 13, Rose Villain 15, Sarah Toscano 12, Serena Brancale 13, Shablo feat Guè, Joshua, Tormento 13, Simone Cristicchi 13, The Kolors 15, Tony Effe 15, Willie Peyote 14.

Carlo Conti promette un cast stellare, rendendo ancora più complessa la scelta del "dream team".

