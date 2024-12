C’è posta per te con Maria De Filippi: la 28ª edizione torna sabato 11 gennaio in prima serata

Il programma di successo C’è Posta per Te con Maria De Filippi ritorna sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5. Giunto alla sua 28ª edizione, lo show continua a emozionare il pubblico con le sue storie di vita e sentimenti. Da anni, il format racconta le vicende di persone comuni che, in cerca di soluzioni per problemi familiari, si rivolgono al programma per trovare una via d'uscita. Storie di ricongiungimenti, amori difficili, incomprensioni familiari, e sorprese emozionanti sono al centro di ogni puntata.

Con la sua empatia unica, Maria De Filippi guida ogni racconto con sensibilità, ascoltando senza giudicare e dando nuovi spunti per situazioni irrisolte da anni. Le sorprese e gli incontri con amori del passato aggiungono un tocco di leggerezza, regalando emozioni pure ai protagonisti e agli spettatori. Il programma, che ha ottenuto un successo internazionale, è stato esportato in più di 24 Paesi, tra cui Spagna, Francia, Germania e Argentina.

A completare l’atmosfera, i postini storici Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in bicicletta per consegnare gli inviti agli ospiti, anche oltre i confini dell’Italia. Non perdere l’appuntamento con Maria De Filippi e C’è Posta per Te, sabato 11 gennaio su Canale 5.

