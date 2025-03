Avanti un altro! By Night con Maria De Filippi e Pintus stasera su Canale 5

Stasera, giovedì 27 marzo, alle 21:20 su Canale 5, andrà in onda "Avanti un altro! By Night", uno speciale del celebre game show condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. Ospiti d'eccezione saranno Maria De Filippi e il comico Angelo Pintus.

In questa puntata speciale, i concorrenti saranno ex partecipanti delle passate edizioni di "Ciao Darwin", pronti a cimentarsi con le domande eccentriche e imprevedibili tipiche del programma. Il montepremi, a partire da 70.000 euro, sarà devoluto al Ce.R.S., una Onlus che offre assistenza domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Il gioco finale manterrà la sua formula originale: per vincere, il concorrente dovrà fornire 21 risposte errate consecutive. Nel "salottino" saranno presenti personaggi iconici come Miss Claudia, la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l’Agente Segreto e Brasil. Non mancheranno la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson.

"Avanti un altro! By Night" promette una serata di puro intrattenimento, combinando il divertimento del game show con la presenza di ospiti illustri del panorama televisivo italiano.

