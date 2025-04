Alessandra Amoroso racconta: Maria De Filippi ha capito che ero incinta prima che glielo dicessi

Alessandra Amoroso ha rivelato un retroscena sorprendente sulla sua gravidanza durante un’intervista a Radio 105, raccontando come Maria De Filippi sia stata tra le prime a scoprire la notizia. La cantante ha spiegato che la conduttrice, da lei sempre considerata una "mamma famosa", ha intuito tutto senza che le venisse detto apertamente.

"Ancora non l’avevo detto in giro, l’ha saputo prima che io glielo dicessi", ha raccontato Amoroso, che ha ufficializzato la dolce attesa lo scorso 17 marzo con un post su Instagram. Durante una telefonata in cui la cantante le chiedeva un consiglio su dove fare delle analisi mediche a Roma, De Filippi le ha chiesto all’improvviso se fosse incinta. "Io non ce l’ho fatta a mentire, le ho detto di sì, che ci aveva preso", ha confessato Alessandra.

Dopo l’annuncio pubblico, l’artista è tornata come ospite ad Amici per presentare il suo nuovo singolo, ricevendo da Maria un caloroso abbraccio e un bacio affettuoso sul pancione. In quell’occasione, Alessandra ha esclamato con gioia: "Evviva la nonna", ringraziando la conduttrice per il sostegno e l'affetto.

