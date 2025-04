Alessandra Amoroso torna ad Amici con il pancione: abbraccio e bacio da Maria De Filippi

Alessandra Amoroso sarà la superospite della terza puntata del serale di Amici, in onda sabato 5 aprile. L'artista, incinta per la prima volta, è tornata nello studio che l'ha lanciata nel 2009 per esibirsi con il nuovo singolo Cose stupide, uscito oggi. Accolta da Maria De Filippi con un lungo abbraccio e un bacio sulla fronte, la cantante ha mostrato il pancione per la prima volta in televisione.

Durante la registrazione, secondo quanto riportato da Superguidatv, la conduttrice ha anche baciato il ventre della cantante, che l'ha ringraziata pubblicamente per il sostegno ricevuto in tutti questi anni. Amoroso, 38 anni, aspetta una bambina dal compagno Valerio Pastone, tecnico del suono con cui è legata dal 2021. La notizia della gravidanza era stata condivisa su Instagram con una foto in bianco e nero dove Pastone le bacia il ventre, accompagnata da parole piene di emozione e dall'annuncio che la nascita è prevista per settembre.

Nel post, la cantante ha usato il diminutivo Penny, lasciando intendere che il nome scelto per la bambina sia Penelope. L’apparizione ad Amici, con abito nero che evidenziava le forme della gravidanza, ha emozionato i fan e rilanciato l’affetto tra l’artista e il pubblico che l’ha vista nascere artisticamente proprio su quel palco.

