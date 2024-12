Re Carlo evita l'invito natalizio a Harry e Meghan: rivelazioni sulla tensione reale

Un invito a Sandringham per il principe Harry e Meghan Markle a Natale sarebbe stato motivo di "disagio" per gli altri membri della famiglia reale. Lo ha dichiarato Ingrid Seward, biografa reale, al Mirror. Secondo le sue parole, "re Carlo avrebbe desiderato vedere i suoi nipoti Archie e Lilibet, ma era consapevole che invitare Harry e Meghan sarebbe stato complicato per il resto della famiglia. Per questo, non è stato inviato alcun invito ufficiale".

Harry e Meghan, si pensa, abbiano trascorso il Natale a Los Angeles con i loro figli e la madre di Meghan, Doria Ragland. Le festività sarebbero state molto diverse da quelle tradizionali della famiglia reale, caratterizzate da una funzione religiosa e un pranzo a Sandringham. Secondo Seward, Meghan avrebbe decorato personalmente la loro casa di Montecito per l’occasione. La biografa ha aggiunto che Meghan, rappresentata come una perfetta casalinga americana, avrebbe rispettato le tradizioni familiari, realizzando una casa di pan di zenzero e decorando l’albero di Natale.

Si ipotizza che la coppia abbia scelto un albero di Natale da rivenditori locali, e la loro casa, insieme al giardino, sarebbe stata illuminata da decorazioni natalizie. A Montecito, molti residenti benestanti affidano il compito agli interior designer, ma Meghan avrebbe curato i dettagli personalmente.

Dal matrimonio con Meghan nel 2018, Harry ha trascorso un solo Natale a Sandringham, nello stesso anno. Quest'anno, re Carlo ha ospitato 45 membri della famiglia reale per i festeggiamenti nel Norfolk, segnando un evento movimentato ma senza la presenza del duca e della duchessa di Sussex.

