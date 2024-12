Napoli, tragedia al passaggio a livello: bimbo di 10 anni investito e ucciso da un'auto

Un grave incidente si è verificato ieri al passaggio a livello della Circumvesuviana in provincia di Napoli, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. La notizia è stata diffusa in serata da Umberto De Gregorio, amministratore delegato di EAV (Ente Autonomo Volturno), attraverso i suoi canali social.

Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio del 26 dicembre un’auto avrebbe attraversato il passaggio a livello accelerando mentre le barriere iniziavano ad abbassarsi. Una volta superata l’area, la vettura ha travolto il bambino che si trovava sull’altro lato della strada. La donna al volante si è fermata immediatamente, cercando di prestare soccorso e caricando il piccolo nella sua auto per trasportarlo in ospedale, ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili.

Sul tragico evento è stata aperta un’inchiesta per chiarire le dinamiche e accertare eventuali responsabilità. Umberto De Gregorio ha commentato con parole di dolore: "Una tragedia, non ci sono parole. In Italia sono numerosi gli incidenti mortali sui passaggi a livello". Ha poi ricordato che sia RFI che EAV stanno lavorando per eliminare i passaggi a livello, considerandolo un obbligo per rispettare le norme sulla sicurezza ferroviaria.

