Inter e Napoli: duello scudetto nelle ultime otto giornate

La lotta per il titolo di Serie A 2024-2025 è sempre più accesa tra Inter e Napoli. Dopo la 30ª giornata, l'Inter guida la classifica con 67 punti, mentre il Napoli segue a tre lunghezze di distanza, a quota 64. L'Atalanta, sconfitta dalla Fiorentina, si trova ora a -9 dalla vetta, uscendo di fatto dalla corsa scudetto.

Ecco gli impegni delle due squadre nelle ultime otto giornate:

Inter:

6 aprile: Parma-Inter

13 aprile: Inter-Cagliari

20 aprile: Bologna-Inter

27 aprile: Inter-Roma

4 maggio: Inter-Verona

11 maggio: Torino-Inter

18 maggio: Inter-Lazio

25 maggio: Como-Inter

Napoli:

6 aprile: Bologna-Napoli

13 aprile: Napoli-Empoli

20 aprile: Monza-Napoli

27 aprile: Napoli-Torino

4 maggio: Lecce-Napoli

11 maggio: Napoli-Genoa

18 maggio: Parma-Napoli

25 maggio: Napoli-Cagliari

Possibile spareggio in caso di parità

Se al termine delle 38 giornate Inter e Napoli dovessero concludere il campionato a pari punti, il regolamento prevede uno spareggio in gara unica per assegnare lo scudetto. La partita si disputerebbe in casa della squadra meglio posizionata secondo la classifica avulsa, che considera nell'ordine: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale e maggior numero di reti segnate in campionato. In caso di ulteriore parità, si procederebbe con un sorteggio.

Con otto giornate rimanenti e 24 punti in palio, la corsa scudetto tra Inter e Napoli si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a conquistare il titolo.

Inter, Marotta conferma: Il rinnovo di Inzaghi è una formalità - Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha espresso piena fiducia nel tecnico Simone Inzaghi, definendo il rinnovo del suo contratto una semplice formalità. Inzaghi, alla guida dei nerazzurri dal 2021, ha ottenuto risultati significativi sia a livello nazionale che europeo.

Inter in apprensione: infortunio muscolare per Lautaro Martínez - L'attaccante dell'Inter e della nazionale argentina, Lautaro Martínez, ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro durante il ritiro con l'Argentina. La federazione argentina ha comunicato che Martínez non parteciperà alle prossime partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay e Brasile.

Serie A: Roma domina il girone di ritorno, Inter insegue, Atalanta in calo - La stagione 2024-2025 della Serie A sta offrendo emozioni e sorprese, soprattutto nel girone di ritorno. Dopo la 29ª giornata, la classifica evidenzia performance contrastanti tra le squadre.Roma al comando nel girone di ritornoLa Roma guida la classifica del girone di ritorno con 26 punti in 10 partite, frutto di otto vittorie e due pareggi.