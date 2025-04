Napoli, ragazzo accoltellato a Chiaia, fermato un 14enne: 18enne in prognosi riservata

Accoltellamento a Napoli nella serata di ieri in largo Vasto a Chiaia, dove un ragazzo di 18 anni è stato colpito alla coscia durante una lite tra coetanei. L’episodio è avvenuto tra i locali della zona, affollati nel fine settimana. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli in codice rosso. Dopo un intervento chirurgico, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Gli agenti del commissariato di Chiaia, intervenuti rapidamente sul posto, hanno identificato e sottoposto a fermo un ragazzo di 14 anni, ritenuto il presunto autore dell’accoltellamento. Il minorenne è ora in attesa dell’udienza di convalida del fermo come indiziato di delitto.

