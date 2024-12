MasterChef Italia 14: al via la Masterclass tra sfide, emozioni e prime eliminazioni

MasterChef Italia 14 entra nel vivo: dopo i Live Cooking delle scorse settimane, oggi, giovedì 26 dicembre, si aprono le porte della Masterclass per le prime sfide. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli metteranno alla prova i 18 aspiranti chef che hanno conquistato il grembiule bianco, oltre a due riserve pronte a subentrare in qualsiasi momento. La puntata inizia alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

I concorrenti in gara sono: Alessia, 21 anni, cameriera di Parma; Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda di origini cinesi nata a Milano e residente a Venezia; Claudio, 33 anni, titolare di un centro revisioni in provincia di Brindisi; Franco, 43 anni, direttore marketing veronese ora a Milano; Gaetano, 19 anni, studente universitario palermitano a Milano; Gianni, 30 anni, commesso in un negozio di elettronica in provincia di Palermo; Giulio, 35 anni, bagnino in provincia di Pisa; Ilaria, 26 anni, animatrice per bambini di Roma; Jack, 26 anni, content creator e social media manager dell’hinterland milanese; Katia, 43 anni, impiegata della provincia di Napoli; Laura, 29 anni, bresciana disoccupata; Linda, 49 anni, barista di Torino; Martina, 25 anni, capocameriera nata a Pietrasanta e residente vicino a Vicenza; Mary, 30 anni, manager nelle risorse umane nata a Milazzo e residente in provincia di Bergamo; Reza, 56 anni, consulente vendite di origine iraniana tra Parigi e Roma; Samuele, 19 anni, di Desenzano del Garda, in cerca di impiego dopo il diploma all’Istituto Alberghiero; Simone B., 29 anni, contadino vicino a Belluno; Simone G., 35 anni, imprenditore edile della provincia di Cuneo. Le riserve sono Pino, 61 anni, falegname nato a Bari e residente vicino a Chieti, e Sara, 26 anni, modella della provincia di Napoli.

La serata inizia con una Mystery Box che porterà i cuochi amatoriali a confrontarsi con le proprie radici e il proprio "nido". Successivamente, nell'Invention Test, si sposteranno in un "bosco", esplorando profumi intensi e sapori aromatici. La prima prova in esterna si svolgerà a Marano Lagunare, in Friuli Venezia Giulia, presso la Riserva Naturale alle foci del fiume Stella. In questo ambiente naturale, i concorrenti cucineranno per la chef Chiara Pavan, una stella Michelin e una stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, e per 25 pescatori locali che giudicheranno i due menù proposti.

La brigata che non soddisferà le aspettative affronterà il primo Pressure Test, dedicato a un comfort food della cucina mondiale. Chi tra gli aspiranti chef riuscirà a mantenere il grembiule bianco e proseguire nella competizione? L'appuntamento è per questa sera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

