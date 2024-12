Federica Pellegrini: la sua vita tra amori, nuoto, politica e introspezione a Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe della sua carriera, gli amori turbolenti e le esperienze più significative. La campionessa ha parlato della relazione con Filippo Magnini, rivelando dubbi sul matrimonio: "Non sono sicura che lo avrei sposato. Se fossimo andati avanti, ci saremmo fatti molto male". Ha confessato di aver scoperto i tradimenti dell'ex compagno tramite messaggi e l'aiuto di un paparazzo. Su Luca Marin, un altro ex, ha ricordato episodi difficili, definendo il loro rapporto complesso e sofferto.

La Pellegrini ha condiviso aneddoti familiari che l'hanno segnata: il nonno campione di lotta greco-romana, il padre paracadutista e la madre, da cui ha ereditato la passione per l’acqua. La sua carriera è iniziata molto presto, con il primo ricordo legato all'istruttrice di nuoto che la spingeva a immergersi, nonostante le sue resistenze.

La nuotatrice ha parlato della sua vicinanza alla politica, definendosi di "destra moderata", e ha espresso solidarietà nei confronti della premier Giorgia Meloni per le difficoltà che una donna incontra in ruoli di leadership. Inoltre, è entrata nel consiglio d’amministrazione della Fondazione Giulia Cecchettin, una decisione motivata dal desiderio di combattere il patriarcato e sostenere le donne.

Sul fronte personale, ha descritto la nuova vita da mamma di Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta, definendola un’esperienza rivoluzionaria e complessa, soprattutto nei primi mesi. Ha anche riflettuto sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, inizialmente affrontata per sconfiggere la timidezza. "È stato un viaggio introspettivo", ha detto, evidenziando come l’esperienza l'abbia aiutata a crescere come donna.

Infine, ha risposto alle critiche di Thomas Ceccon, campione olimpico e conterraneo, che aveva espresso giudizi severi su di lei. Pellegrini ha sottolineato che la loro relazione è sempre stata cordiale e ha liquidato le provocazioni attribuendole a una strategia per attirare attenzione.

Ballando con le Stelle 2024: Federica Pellegrini e il Secondo Posto Contestato - Federica Pellegrini, in coppia con Pasquale La Rocca, ha conquistato il secondo posto nell'edizione 2024 di "Ballando con le Stelle". La leggenda del nuoto italiano ha ottenuto un risultato eccellente, ma ha espresso un pizzico di amarezza. Non tanto per la classifica finale, quanto per alcuni commenti della giuria, che hanno suggerito in un paio di occasioni che il secondo posto "reale" spettasse a Federica Nargi.

Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle, nuovo partner di Federica Pellegrini - Samuel Peron torna a "Ballando con le Stelle" come nuovo partner di Federica Pellegrini, sostituendo Angelo Madonia. La Rai ha annunciato il ritorno del celebre maestro di ballo, sottolineando la sua esperienza e il suo entusiasmo, elementi che contribuiranno a rendere l'edizione ancora più speciale.

Benedetta Pilato nella Bufera: Federica Pellegrini Interviene per Difenderla - Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, la giovane nuotatrice italiana Benedetta Pilato ha attirato l'attenzione non solo per la sua prestazione nei 100 metri rana, dove ha sfiorato il podio piazzandosi quarta, ma anche per le polemiche scatenate da un'intervista post-gara.