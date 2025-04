Nuoto, Sara Curtis frantuma il record italiano nei 100 stile libero battendo il primato di Federica Pellegrini

Sara Curtis ha riscritto la storia del nuoto italiano agli Assoluti Unipol di Riccione, diventando la nuova primatista nazionale nei 100 stile libero. La 18enne di Savigliano, tesserata per Esercito e CS Roero, ha vinto la finale con un tempo di 53"01, centrando il pass per i Mondiali (tempo limite 53"8) e migliorando il precedente record italiano di Federica Pellegrini, che dal 2016 deteneva il primato con 53"18.

Guidata dal tecnico Thomas Maggiora, Curtis ha nuotato la gara con un parziale iniziale di 25"16 e un ritorno di 27"85, abbassando il suo personale di 53"57 nuotato in batteria e cancellando anche il 53"72 registrato nella 4x100 stile libero dell’Esercito il 13 aprile. Il crono segna un progresso netto di cinquantasei centesimi, esaltando una prestazione costruita su frequenze costanti e una tecnica impeccabile.

Campionessa europea juniores nei 50 dorso e già ottava con la staffetta veloce alle Olimpiadi di Parigi 2024, Curtis ha dichiarato: "Non ho parole per quello che ho fatto, onestamente. Sapevo di essere in forma ma ho superato le aspettative. Ho battuto un mito come Federica, una leggenda per tutti noi. Ora mi concentrerò sulle prossime gare qui a Riccione e poi penserò ai Mondiali".

