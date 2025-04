Federica Pellegrini replica ai tifosi di Sinner: Non chiedo scusa, non l’ho offeso

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini sul caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner continuano a scatenare reazioni. In un’intervista a La Repubblica, l’ex campionessa di nuoto aveva espresso perplessità su come fosse stata gestita la vicenda del Clostebol, sostenendo che "la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi". I tifosi del tennista hanno reagito duramente, innescando un confronto diretto sui social.

Un utente le ha chiesto quando avrebbe chiesto scusa a Sinner, ottenendo come risposta: "Ma perché?! Mica l’ho offeso", aggiungendo poi: "Non credo di aver sbagliato, forse sono stata troppo generica… era una domanda su un’intervista che parlava d’altro". A chi le chiedeva più rispetto per l’uomo, ha ribattuto: "Che ho detto contro la persona?!".

Entrando nel merito del caso, Pellegrini ha precisato di non aver mai parlato di "somministrazione" né di aver insinuato che Sinner si fosse dopato intenzionalmente: "Fidati che se lo pensassi non avrei problemi a dirlo", invitando i critici a leggere attentamente l’intervista. Ha anche ribadito: "Riconosco anch’io la sua non responsabilità in prima persona… mai detto il contrario".

Secondo la nuotatrice, "sicuramente il protocollo qualcosa ha toppato, altrimenti la WADA non si sarebbe messa in mezzo". Nell’intervista a La Repubblica aveva spiegato che "tanti hanno pagato una negligenza nell’uso di un farmaco" e che, pur trovando corretto difendere Jannik, "la sua vicenda è stata trattata in modo diverso rispetto a tutti gli altri casi".

Ha inoltre evidenziato la complessità delle regole antidoping: "Non tutti sanno che un atleta deve fornire un’ora di reperibilità ogni giorno, anche in vacanza, per i controlli a sorpresa".

Pellegrini aveva già risposto alle polemiche con un post su X: "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere".

Potrebbe interessarti anche:

Federica Pellegrini smentisce le voci su una seconda gravidanza

Federica Pellegrini ha pubblicato su Instagram una foto che ha suscitato curiosità tra i suoi follower. L'immagine mostra il suo bulldog francese, Bianca, accoccolato su un pancione evidente. La ...

Anticipazioni Verissimo: Federica Pellegrini, Asia Argento e gli altri ospiti di oggi 26 gennaio 2025

Oggi, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Verissimo" condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti, la campionessa di nuoto Federica ...

Federica Pellegrini: la sua vita tra amori, nuoto, politica e introspezione a Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe della sua carriera, gli amori turbolenti e le esperienze più significative. La campionessa ha ...