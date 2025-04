Chi è Sara Curtis, la 18enne che riscrive la storia del nuoto italiano battendo il record di Federica Pellegrini

Sara Curtis è la nuova protagonista del nuoto azzurro. Agli Assoluti Unipol di Riccione ha vinto i 100 stile libero in 53"01, ottenendo il pass per i Mondiali (tempo limite 53"8) e stabilendo il nuovo record italiano, cancellando il precedente 53"18 fissato da Federica Pellegrini nel 2016. Nelle batterie dei 50 stile libero ha nuotato in 24"52, migliorando di quattro centesimi il primato nazionale che già le apparteneva.

Nata il 19 agosto 2006 a Savigliano, in provincia di Cuneo, da padre piemontese e madre nigeriana, Curtis a soli 18 anni è considerata uno dei talenti più promettenti del nuoto italiano. Frequenta l'Istituto Tecnico Economico e Turistico della sua città e si è specializzata nelle gare veloci come i 50 stile libero e la staffetta 4x100. Ha sperimentato tutti gli stili, eccetto la rana, dimostrando talento soprattutto come velocista.

Nel 2023 ha conquistato tre ori e due argenti agli Europei juniores di Belgrado. Nel 2024 ha centrato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi nei 50 stile libero, abbattendo sia il record italiano che quello europeo juniores. Agli Europei juniores di Vilnius ha chiuso con sette medaglie: sei ori e un argento. Ai Giochi di Parigi 2024 ha gareggiato nei 50 stile e nella staffetta, senza salire sul podio, ma confermandosi come la più giovane italiana in gara e una delle future stelle del nuoto mondiale.

