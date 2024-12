Meloni invia auguri di Natale sui social: Verso un 2025 di sfide per un'Italia forte

Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio di auguri natalizi attraverso un video sui social. Nel filmato, la premier appare con un albero di Natale e un presepe sullo sfondo, rivolgendosi agli italiani con parole di incoraggiamento. Meloni ha augurato a tutti un periodo di serenità, speranza e gioia, invitando a guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

Nel messaggio, ha sottolineato l'importanza di sfruttare questo momento per ricaricare le energie in vista del nuovo anno. "Ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per costruire un'Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e puntare sempre più in alto", ha dichiarato la premier, ribadendo la necessità di lavorare per un Paese che possa affrontare le sfide future con determinazione.

Buone feste a tutti pic.twitter.com/e6lt265OU1 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 24, 2024

