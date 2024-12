Previsioni meteo: vigilia di Natale con neve a bassa quota e venti forti su tre regioni

La vigilia di Natale si presenta con condizioni meteo particolarmente dinamiche, caratterizzate da nevicate a bassa quota e venti intensi. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, la neve potrebbe cadere fino a 200-300 metri di altitudine su Marche, Abruzzo e Molise. Nel resto del sud Italia, le nevicate sono previste a quote collinari, intorno ai 400-500 metri, accompagnate da rovesci sparsi.

Le coste saranno interessate da piogge e venti forti provenienti dai quadranti settentrionali, causando temporali e possibili mareggiate. I venti freddi, di origine nord-europea, aumenteranno la sensazione di freddo lungo le aree costiere.

Per il giorno di Natale, il 25 dicembre, si prevede la persistenza di precipitazioni su alcune regioni meridionali e sul versante adriatico, con neve possibile fino a quote collinari. Dal 26 dicembre, un campo di alta pressione proveniente dalle Azzorre dovrebbe stabilizzare le condizioni meteorologiche, portando giornate più soleggiate. Tuttavia, il freddo notturno continuerà a essere intenso, con temperature sotto lo zero, specialmente al nord.

Per la fine dell’anno e Capodanno, le prime indicazioni suggeriscono che l’alta pressione potrebbe garantire tempo stabile, ma ulteriori aggiornamenti saranno necessari per confermare questa tendenza.

Manifesti funebri a Roma e New York: Il Movimento 5 Stelle è morto alla vigilia dell'assemblea costituente - Alla vigilia dell'Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, prevista per il 23 e 24 novembre a Roma, sono comparsi manifesti funebri in diverse città italiane, tra cui Milano, Napoli e Roma, e persino a New York. Questi manifesti, caratterizzati da un tono ironico, annunciano la "morte" del Movimento 5 Stelle dopo 15 anni di attività.

Napoli-Roma, Conte su Ranieri, Var e Meret alla vigilia del big match - Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma nella 13ª giornata di Serie A, una sfida che vedrà Antonio Conte opporsi al neo-allenatore giallorosso Claudio Ranieri. In conferenza stampa, Conte ha espresso grande stima e amicizia verso Ranieri, sottolineando la sorpresa per il suo ritorno alla guida della Roma: "Pensavo tornasse per una nazionale, ma la finestra del cuore per la Roma e per il Cagliari era sempre aperta".

Elezioni Usa: Trump accusa brogli in Pennsylvania alla vigilia del voto - A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 5 novembre, Donald Trump ha accusato le autorità della Pennsylvania di frode elettorale. L'ex presidente e candidato repubblicano, che si confronta con la vicepresidente democratica Kamala Harris, ha dichiarato che nella contea di Buck sarebbero in atto brogli nel processo di voto, soprattutto riguardo la gestione delle schede postali.