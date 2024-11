Manifesti funebri a Roma e New York: Il Movimento 5 Stelle è morto alla vigilia dell'assemblea costituente

Alla vigilia dell'Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, prevista per il 23 e 24 novembre a Roma, sono comparsi manifesti funebri in diverse città italiane, tra cui Milano, Napoli e Roma, e persino a New York. Questi manifesti, caratterizzati da un tono ironico, annunciano la "morte" del Movimento 5 Stelle dopo 15 anni di attività.

L'iniziativa è stata promossa da un gruppo di ex simpatizzanti del M5S, scettici riguardo alla direzione futura del movimento. Il testo dei manifesti recita: "2009-2024. È morto dopo lunga agonia il Movimento 5 Stelle (di anni 15). Si stringono intorno all'Elevato elettori e attivisti che hanno condiviso il sogno dell'onestà e della democrazia diretta. L'ultimo vaffa a nome, simbolo e regola dei due mandati si svolgerà il 23 e 24 novembre a Roma. Non fiori, ma post in ricordo di Casaleggio, delle promesse e dei tradimenti. Agenzia funebre 'Gaia Casta' - di Giuseppi Conte & figli".

Secondo gli autori dei manifesti, il Movimento 5 Stelle è ormai "defunto" e ciò che emergerà dall'assemblea sarà il "partito di Conte". Questa azione riflette il malcontento di una parte della base storica del movimento, preoccupata per l'evoluzione politica e organizzativa sotto la leadership di Giuseppe Conte.

L'Assemblea costituente rappresenta un momento cruciale per il futuro del Movimento 5 Stelle, con l'obiettivo di definire una nuova struttura e una linea politica aggiornata. Tuttavia, l'apparizione di questi manifesti evidenzia le tensioni interne e le diverse visioni sul percorso da intraprendere.

La diffusione dei manifesti ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esponenti del movimento e l'opinione pubblica. Alcuni vedono in questa iniziativa una critica costruttiva, mentre altri la interpretano come un attacco destabilizzante in un momento delicato per il Movimento 5 Stelle.

L'Assemblea costituente sarà determinante per comprendere se il Movimento 5 Stelle riuscirà a rinnovarsi mantenendo fede ai principi originari o se, come suggeriscono i manifesti, si trasformerà in una nuova entità politica sotto la guida di Giuseppe Conte.

