Napoli-Roma, Conte su Ranieri, Var e Meret alla vigilia del big match

Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma nella 13ª giornata di Serie A, una sfida che vedrà Antonio Conte opporsi al neo-allenatore giallorosso Claudio Ranieri. In conferenza stampa, Conte ha espresso grande stima e amicizia verso Ranieri, sottolineando la sorpresa per il suo ritorno alla guida della Roma: "Pensavo tornasse per una nazionale, ma la finestra del cuore per la Roma e per il Cagliari era sempre aperta".

Riguardo alla partita, Conte ha riconosciuto la qualità della rosa romanista e il mercato estivo, pur evidenziando le difficoltà incontrate finora: "La Roma l'anno scorso è finita davanti a noi, fanno l'Europa League, ha fatto un ottimo mercato, ma non sta rendendo secondo aspettative e qualità della rosa".

Sul fronte Napoli, Conte ha difeso il portiere Alex Meret dalle critiche ricevute dopo il gol subito contro l'Inter, affermando: "È il nostro portiere titolare, dietro ha Elia Caprile che dà delle buone garanzie. Io sono soddisfatto di quello che sta facendo Alex".

In merito alle polemiche sul VAR sorte dopo Inter-Napoli, Conte ha auspicato un utilizzo più efficace della tecnologia per supportare gli arbitri nelle decisioni: "Se vogliamo parlare a livello costruttivo e non polemico, dobbiamo far sì che l’arbitro abbia un supporto migliore rispetto a quello di San Siro".

Infine, Conte ha risposto alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, ringraziandolo per il riconoscimento delle sue capacità comunicative, ma sottolineando la rivalità sportiva che li separa: "Gli obiettivi miei e quelli suoi stridono, non sono comuni, sicuramente non saremo amici e compagni di viaggio, ma avversari".

La partita tra Napoli e Roma si preannuncia dunque intensa, con entrambe le squadre desiderose di dimostrare il proprio valore sul campo.

