American Airlines blocca i voli per problema tecnico alla vigilia di natale

American Airlines ha bloccato tutti i voli alla vigilia di Natale a causa di un grave problema tecnico. La compagnia aerea, in una nota ufficiale, ha dichiarato: "Stiamo riscontrando un problema tecnico con tutti i voli American Airlines. La vostra sicurezza è la nostra massima priorità". Ha aggiunto che il team sta lavorando per risolvere il malfunzionamento, assicurando ai passeggeri che saranno portati a destinazione in sicurezza appena possibile.

Non sono stati forniti dettagli sulla natura specifica del problema tecnico che ha causato lo stop. La situazione ha generato disagi per i passeggeri in un periodo critico per i viaggi, in particolare durante le festività natalizie. American Airlines ha sottolineato l'impegno a garantire che i clienti possano riunirsi con le proprie famiglie nel minor tempo possibile.

