Mantova, Pensionato ucciso a colpi di pistola nel garage di casa a Suzzara

Un pensionato di 79 anni, Francesco Capuano, è stato trovato morto questa mattina nel garage della sua abitazione a Suzzara, in provincia di Mantova. Il corpo è stato scoperto dalla figlia 46enne, con cui viveva, intorno alle 9:00-9:30. La vittima era seduta sul sedile del passeggero all'interno della sua auto, colpita da diversi proiettili alla testa.

Secondo le prime ricostruzioni, la figlia era inizialmente scesa in garage insieme al padre, ma è poi risalita in casa per recuperare un oggetto dimenticato. Al suo ritorno, pochi minuti dopo, ha trovato il padre privo di vita. Non sono stati rilevati segni di effrazione o furto; l'auto era ancora aperta e nulla sembrava mancare.

La zona in cui si trova l'abitazione è periferica ma densamente popolata. Tuttavia, nessuno dei vicini ha riferito di aver udito spari, il che porta gli investigatori a ipotizzare l'uso di un'arma dotata di silenziatore. Inoltre, nel garage condominiale non sono presenti telecamere di videosorveglianza, complicando ulteriormente le indagini.

Francesco Capuano, originario di Napoli, risiedeva a Suzzara da 14 anni ed era incensurato, così come il resto della sua famiglia. I vicini lo descrivono come una persona tranquilla, senza precedenti conflitti o litigi. Soffriva di problemi di deambulazione che lo costringevano a muoversi solo se accompagnato.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i RIS di Parma per effettuare i rilievi. Le indagini, coordinate dal PM Elisabetta Favaretti, sono in corso a 360 gradi per cercare di far luce su questo omicidio.

Mantova, Asola: 16enne spara in bocca a un compagno di scuola sull'autobus - Nel pomeriggio di venerdì 22 novembre, intorno alle 14:30, ad Asola, in provincia di Mantova, si è verificato un grave episodio di violenza tra adolescenti. Un ragazzo di 16 anni ha sparato in bocca a un compagno di scuola di 17 anni utilizzando una pistola scacciacani.

Tragedia a San Benedetto Po - Mantova: 15enne investita da un'auto muore in ospedale - Nel pomeriggio del 12 novembre 2024, una ragazza di 15 anni è stata investita da un'auto a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto sulla ex statale Virgiliana, nei pressi della frazione Villa Garibaldi. La giovane, appena scesa dall'autobus che la riportava a casa dopo la scuola, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un veicolo in transito.

Omicidio a Viadana (Mantova) : Trovata morta Maria Campai, fermato un 17enne - Maria Campai, 42 anni, è stata ritrovata senza vita il 26 settembre 2024 nel giardino di una villetta abbandonata a Viadana, Mantova. Le indagini hanno portato al fermo di un 17enne, accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. I due si sarebbero conosciuti online, organizzando un incontro nel garage condominiale del ragazzo, dove si sarebbe consumato il delitto.