Sassuolo promosso in Serie A grazie al pari dello Spezia a Mantova

Il Sassuolo conquista con cinque turni d’anticipo la promozione in Serie A, a distanza di un anno dalla retrocessione. La certezza aritmetica arriva grazie al pareggio per 2-2 dello Spezia sul campo del Mantova, con i liguri raggiunti da un gol al 94'. Con questo risultato, i neroverdi salgono a 75 punti e mantengono un vantaggio di 9 punti sul Pisa e 16 sullo Spezia, che non possono più insidiarli nelle ultime giornate del campionato di Serie B.

