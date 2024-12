Monza esonera Alessandro Nesta dopo una serie di risultati deludenti

L'AC Monza ha annunciato l'esonero di Alessandro Nesta dal ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il club ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dal tecnico e gli ha augurato il meglio per il futuro.

Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, era stato nominato allenatore del Monza il 12 giugno 2024, subentrando a Raffaele Palladino, passato alla Fiorentina. Questa rappresentava la sua prima esperienza da allenatore in Serie A , dopo precedenti incarichi in squadre di Serie B come Perugia, Frosinone e Reggiana.

Sotto la guida di Nesta, il Monza ha ottenuto una sola vittoria in campionato, contro l'Hellas Verona in ottobre, e ha subito nove sconfitte in 17 partite. L'ultima sconfitta, un 2-1 casalingo contro la Juventus, ha rappresentato il terzo insuccesso consecutivo, lasciando la squadra all'ultimo posto in classifica con 10 punti.

Secondo fonti giornalistiche, il club sta valutando diversi candidati per sostituire Nesta. Tra i nomi più accreditati figurano Andrea Pirlo, reduce da un'esperienza alla Sampdoria, e Fabio Cannavaro, che nella stagione precedente ha guidato l'Udinese alla salvezza. Altri profili considerati includono Paulo Sousa e Aurelio Andreazzoli.

Il prossimo impegno del Monza è previsto per sabato 28 dicembre, in trasferta contro il Parma, attualmente diciassettesimo in classifica con 15 punti. La dirigenza punta a una rapida nomina del nuovo allenatore per preparare al meglio la squadra in vista di questo importante scontro diretto per la salvezza.

