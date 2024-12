Morto 'Burt', il leggendario coccodrillo del film Mr. Crocodile Dundee

È morto in Australia il celebre 'Burt', reso famoso dal film di successo Mr. Crocodile Dundee (1986) diretto da Peter Faiman. Burt, che si stima avesse oltre 90 anni, era diventato una figura iconica grazie alla scena in cui attacca il personaggio di Linda Kozlowski, inginocchiata accanto a un ruscello, mentre interpreta la giornalista Sue Charlton.

La notizia della sua morte è stata annunciata dal Crocosaurus Cove di Darwin, dove Burt viveva dal 2008. In un comunicato diffuso su Instagram, il centro faunistico ha espresso il suo cordoglio, definendo il coccodrillo "una forza della natura che incarnava lo spirito indomito del coccodrillo d'acqua salata". Burt è deceduto serenamente durante il fine settimana, segnando la fine di un'epoca straordinaria.

Catturato negli anni '80 nel Territorio del Nord, Burt era noto per la sua personalità audace e il suo temperamento focoso. Descritto come "uno scapolo impenitente", aveva guadagnato il rispetto di custodi e visitatori per il suo spirito unico. Le sue imponenti dimensioni e la sua presenza carismatica hanno attirato migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Il film Mr. Crocodile Dundee è diventato un classico, con Paul Hogan nel ruolo di Michael J. "Mick" Dundee e Linda Kozlowski come coprotagonista. Ambientato tra l'entroterra australiano e la città di New York, il film ha dato vita a due sequel: Mr. Crocodile Dundee 2 (1988) e Crocodile Dundee 3 (2000).

Nonostante i coccodrilli d'acqua salata possano superare i 70 anni, soprattutto in cattività, l'età avanzata di Burt lo rendeva un esemplare unico e particolarmente amato. Il Crocosaurus Cove gli dedicherà un cartello commemorativo per onorare il suo straordinario contributo alla storia del cinema e alla consapevolezza della fauna australiana.

