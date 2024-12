Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in diretta tv

L'Inter si prepara ad affrontare il Como nella 17ª giornata di Serie A, in programma oggi, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri, reduci da una convincente vittoria per 6-0 contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, occupano attualmente il terzo posto in classifica con 34 punti, a quattro lunghezze dal Napoli capolista, ma con due partite da recuperare.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà fare i conti con diverse assenze nel reparto difensivo. Francesco Acerbi e Benjamin Pavard sono indisponibili a causa di infortuni muscolari, mentre Stefan de Vrij e Matteo Darmian sono in dubbio per problemi fisici emersi nelle ultime ore. Inzaghi ha dichiarato: "Valuteremo con lo staff medico se saranno disponibili; al momento non lo sono, ma speriamo di poter chiedere loro un sacrificio".

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, ha interrotto una serie negativa di nove partite senza vittorie, ottenendo un successo per 2-0 contro la Roma nella scorsa giornata. Attualmente, i lariani occupano le posizioni di bassa classifica con 15 punti e cercano continuità per risalire la graduatoria.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l'Inter potrebbe schierarsi con un 3-5-2: Sommer tra i pali; linea difensiva composta da Bisseck, de Vrij (se recupera) e Bastoni; centrocampo con Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre in mezzo agiranno Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan; in attacco la coppia Lautaro Martinez e Thuram. In caso di forfait di de Vrij, possibile l'inserimento di un altro difensore centrale.

Il Como dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: Reina in porta; difesa con Van der Brempt, Goldaniga, Kempf e Sala; a centrocampo Sergi Roberto e Da Cunha; sulla trequarti Strefezza, Nico Paz e Fadera; unica punta Belotti, in ballottaggio con Cutrone.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet, oltre che su Sky Go e NOW TV.

L'incontro rappresenta un test importante per l'Inter, che punta a chiudere l'anno con una vittoria per mantenere viva la corsa al vertice della classifica, mentre il Como cercherà di dare continuità al recente successo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

