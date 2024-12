Brasile: incidente aereo a Gramado, almeno 9 morti e diversi feriti

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato oggi nella città turistica di Gramado, situata nel sud del Brasile, causando la morte di tutte le persone a bordo. Secondo le autorità locali, il velivolo ha colpito diverse strutture, tra cui una ciminiera, una casa e infine un negozio di mobili, provocando un incendio.

Almeno 15 persone sono state ricoverate in ospedale, principalmente per inalazione di fumo. Gramado, rinomata meta turistica nella regione montuosa del Rio Grande do Sul, era già stata colpita da gravi inondazioni all'inizio dell'anno, che avevano causato danni significativi e perdite di vite umane. L'incidente è avvenuto a pochi giorni dal Natale, periodo di alta affluenza turistica per la città. Il governatore Eduardo Leite ha confermato le vittime attraverso i social media.

GP del Brasile: Verstappen trionfa con una rimonta epica, Leclerc quinto - Max Verstappen ha conquistato il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, realizzando una straordinaria rimonta dalla 17ª posizione in griglia. L'olandese della Red Bull ha dominato una gara caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse e numerosi colpi di scena, consolidando la sua leadership nel campionato mondiale.

Norris in pole nel GP del Brasile, Leclerc sesto; Verstappen e Hamilton nelle retrovie - Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Brasile, previsto oggi alle 16:30 ora italiana. Il pilota britannico della McLaren ha registrato un tempo di 1'23''405 nelle qualifiche, disputate eccezionalmente di domenica a causa del maltempo.

Formula 1, GP del Brasile: qualifiche rinviate e gara decisiva per il titolo - Il Gran Premio del Brasile di Formula 1, previsto per domenica 3 novembre 2024, ha subito modifiche significative al programma a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le qualifiche, originariamente programmate per sabato, sono state rinviate a domenica mattina alle 11:30 ora italiana (7:30 ora locale) a causa di forti piogge e scarsa visibilità che hanno reso la pista impraticabile.